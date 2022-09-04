Giresunspor - Konyaspor: 0-1



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)- STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia (Dk.78 Savicevic), Murat Cem Akpınar (Dk. 64 Erol Can Akdağ), Sergio (Dk. 87 Talha Ülvan), Sainz (Dk. 87 Mert Kurt), Doğan Can Davas (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Bajic

KONYASPOR: Sehic Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Soner Dikmen (Dk. 89 Rahmanovic), Çekiçi (Dk. 88 Cebrail Karayel), Muric (Dk. 68 Bruno Paz), Bytyqi, Muhammet Demir (Dk. 78 Ikpeazu)

GOL: Dk. 51 Muhammet Demir (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Sergio, Savicevic, Ramon Arias (Giresunspor) Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Muhammet Demir kaydetti. 9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Muric'in pasını Endri Çekiçi'ye verdi. Bu oyuncunun önünü boşalttıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Onurcan topun sahibi oldu.

15'inci dakikada Bajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sainz'ın vuruşunda kaleci Sehic topu ayaklarıyla kornere çeldi.

38'inci dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde topu iyi takip eden Arias uzak direk dibinden kaleye gönderdi, kaleci Sehic son anda ellerinin ucuyla dokunup topu kornere çeldi.

51'inci dakikada Kounyaspor öne geçti. Sağ kanttan gelişen atakta Ahmet Oğuz ortasını yaptı, ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

76'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Meija ortasını yaptı. Ceza alanı yayı üzerinde Rahmetullah gelişine vurdu, kaleye yönelen topu kaleci Sehic köşeden çıkarmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-09-04 00:01:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.