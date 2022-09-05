Giresunspor, Senegalli Senghor ile anlaştı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor, geçen sezon Makedon Shkupi´de oynayan Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Senghor, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Shkupi'de gösterdiği performans ile Makedonya'da 'Yılın Stoperi' seçilmişti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-09-05 20:38:49
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