Giresunspor, Senegalli Senghor ile anlaştı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor, geçen sezon Makedon Shkupi´de oynayan Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Senghor, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Shkupi'de gösterdiği performans ile Makedonya'da 'Yılın Stoperi' seçilmişti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-09-05 20:38:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.