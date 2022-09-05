Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor,, Hollanda´nın Willem takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza `hoş geldin´ diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Hollanda´da Willem takımında forma giyen Görkem Sağlam, orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-09-05 21:36:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.