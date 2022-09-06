Giresunspor´a Kolombiyalı orta saha

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)SPOR Toto Süper Lig takımlarından Bitexen Giresunspor, Arjantin´in Boca Juniors takımından Jorman Campunano´yu kadrosuna kattı.

Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşma sağlamıştır. Jorman Campuzano'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano, halen devam eden sezonda 17 maçta forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-09-06 17:26:34



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