Giresunspor´a Kolombiyalı orta saha

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)SPOR Toto Süper Lig takımlarından Bitexen Giresunspor, Arjantin´in Boca Juniors takımından Jorman Campunano´yu kadrosuna kattı.
Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşma sağlamıştır. Jorman Campuzano'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano, halen devam eden sezonda 17 maçta forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-09-06 17:26:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.