Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da

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Selay SAYKAL/GİRESUN(DHA) Bitexen Giresunspor, Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını tamamlayan Bitexen Giresunspor, kadrosuna son olarak Galatasaray'ın forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kattı. 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl süreyle bedelsiz olarak kiralayan Bitexen Giresunspor, anlaşmaya göre Oğulcan Çağlayan'ın ücretinin tamamını karşılayacak.

Karadeniz ekibi, dönemin son transferini, "Giresunsporumuz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağlamıştır. Oğulcan Çağlayan'a Giresunsporumuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu. DHA-Spor Türkiye-Giresun / Merkez Selay SAYKAL

2022-09-09 09:38:42



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