Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendis için gözü yaşlı bekleyiş (2)

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MISIR'DAN PORTEKİZ'E GİDİYOR

Mısır'ın Suez Limanı´ndan açık denize yol alan ve makine mühendisi Yiğit Acar'ın kaybolduğu, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki 'Dema M' adlı geminin, genel kargo taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. Cezayir açıklarında seyir halinde olan geminin, Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Portekiz'in Porto Limanı'na ulaşması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Gülsen Mutlu AKYOL

2022-09-16 11:30:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.