Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendis için gözü yaşlı bekleyiş (2)

MISIR'DAN PORTEKİZ'E GİDİYOR
Mısır'ın Suez Limanı´ndan açık denize yol alan ve makine mühendisi Yiğit Acar'ın kaybolduğu, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki 'Dema M' adlı geminin, genel kargo taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. Cezayir açıklarında seyir halinde olan geminin, Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Portekiz'in Porto Limanı'na ulaşması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Gülsen Mutlu AKYOL
2022-09-16 11:30:50
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