Eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldüren koca, boşanma davasını öğrenince katliam yapmış



Fatih TURANHakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Espiye ilçesinde Nuri Çamur'un tabanca ile vurarak öldürdüğü ayrı yaşadığı eşi Dilek Çamur ile baldızı Ayşe Kılıç toprağa verildi. Damla Çubukçu'nun cenazesinin ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Olayın ardından intihara kalkışan Nuri Çamur´un, birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için gittiği evde olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Nuri Çamur, bir süre önce evi terk eden 1 yıllık eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi. Yanındaki tabancasını çeken Nuri Çamur, eşi Dilek ile baldızı ve kayınbiraderinin eşine peş peşe ateş etti. Nuri Çamur, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiğe çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ancak Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BOŞANMA DAVASINA KIZMIŞ

Nuri Çamur´un birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için de kayınbiraderinin evine gittiği, çıkan tartışmada da silahını çekip ateş ettiği belirtildi. Nuri Çamur'un daha önce de eşini tehdit ettiği, evine dönmeye zorladığı ifade edildi.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsilerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Dilek Çamur ile kız kardeşi Ayşe Kılıç, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Damla Çubukçu'nun cenazesinin ise götürüldüğü İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Espiye Fatih TURAN-Hakan KABAHASANOĞLU

2022-09-24 13:57:10



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