Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından iyi sonuçla dönmek istiyor



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor´un teknik direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunarak Spor Toto Süper Ligin 8´inci haftasında karşılaşacakları Alanyaspor maçıyla düşüncelerini aktardı. Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştirdikleri kampın ardından çalışmaların Giresun´da devam ettiğini kaydeden Keleş, "Kayseri kampı verimli oldu. Aramıza sonradan katılan arkadaşlarımızın da uyum süreci açısından faydalı geçti. Kamp sürecinin ardından tesislerimize gelerek burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı var. Bu maç her iki taraf içinde önem arz ediyor. Bizim bir oyun modelimiz var. Alanya maçı zor olacak. Tüm önlemlerimizi alarak iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz" dedi.

2 Ekim Pazar günü saat 14.30´da Alanya´da oynanacak olan maç öncesinde yeşil beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmazken morallerin de yerinde olduğu gözlendi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-09-29 17:12:23



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