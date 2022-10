Bakan Soylu: Mersin´deki eylem, Amerika merkezlidir

Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin´de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan ve Türkiye´nin terörle mücadelede çok önemli noktaya geldiğini kaydeden Bakan Soylu, "Geçen hafta başında şehidimizin kahramanca mücadelesi, gazimizin kahramanca mücadelesiyle 2 teröristin hem vurulması ondan sonra da cehennemin dibine kadar gittikleri o eylemde neredeyse CHP'liler dün akşam tweet atmışlar, 'Türkiye'nin sokakları terör doldu' diye. 'Terör doldu', seviniyorlar. PKK'nın her eylemi 'Aman bir istikrarsızlık olsun, aman şöyle olsun, aman böyle olsun'. CHP´nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o avanelerine söylüyorum buradan; PKK'nın eylemlerini sizi sevindirecek noktaya getirmeden onları yerin yedi kat dibine gömmeyenler namerttir. 6 yıldır, 15 Temmuz'dan sonra bir tane eylem, onun da arkadaşlarımız hakkını verdiler, onu da söyleyeyim. Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir" diye konuştu.

'MÜNBİÇ'TEN TARSUS'A PARAMOTORLA GELDİLER'

Mersin'deki saldırıyı gerçekleştirenlerin, Münbiç'ten paramotorla Türkiye´ye geldiğini kaydeden Soylu, "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'müzden ve istihbarat birimlerimizden 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz'. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi, istihbarat teşkilatımız. 'Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz' diye" dedi.

Bakan Soylu, karşılarında kökü dışarıda ana muhalefet partisi olduğunu söyleyerek, "Bu işi takip etmeyeceğimizi düşünmesinler. Görecekler; o liste, onların başına bela olacak. Teröristi fazla bir yerde aramalarına gerek yok. Meclis'te hemen yanı başlarına baktıklarında HDP milletvekillerine bakmaları yeterlidir, terörist görmek için. Onlara sahip çıkanlar, onlarla beraber olanlar, onların hapishaneden attığı mesajlara el çırpanlar, elbette ki bu milletten gerekli cevabı alacaklardır. Her beraber alacaklardır. Olay oldu, 'İlk önce DEAŞ yaptı' dediler, yetmedi; o ilçedeki yöneticileri, bir kadın polis cinnet geçirdi o taradı dediler çünkü PKK´ya toz kondurmak istemiyorlar. Biz yaptığımız araştırmaların ardından bir değerlendirme ortaya koyduk, ondan sonra şirazeleri şaşmış oldu. Bu işin içerisinde kimlerin olduğunu biliyoruz. Buradan öyle kurtulmak kolay bir iş değildir" diye konuştu.

'TERÖRİST SAYISI 120'NİN ALTINA DÜŞTÜ'

PKK ve terör örgütlerinin ocak ayından itibaren toplam 126 eylem gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bunların sadece 13´ü canlı bombaydı. Onların hepsini engelledik. Genelkurmay'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadar jandarmadan polisimize kadar savunma sanayimizden MİT´e kadar cumhuriyet tarihinin en güçlü, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönetimi ve iradesiyle terörle mücadele ediyoruz. Bunun sonucunu alıyoruz. Türkiye içerisindeki terörist sayısı kimi zamanlar on binler oldu, şimdi 120´nin altına düştü. Biz cumhuriyetin birinci asrını tamamlayan milletiz. Şimdi ikinci asrına hayatımız müsaade ederse terörle mücadele bir günlük bir iş değildir. Çünkü bu işi başımıza musallat edenler, ülkemizin standartları yükselmesin, özgür ve güçlü bir ülke olmasın, kalkınan bir ülke olmasın, başımıza bela etmişlerdir, musallat etmişlerdir" açıklamasında bulundu.

"Giresun kahraman bir şehirdir, bu kahraman şehre tekmil vermek istiyorum" diyen Bakan Soylu,

"Bugün Türkiye´de kırsalda terör örgütü neredeyse tamamına yakını çökertilme noktasına getirilmiştir. Tendürek Dağı çok yıllar sonra tertemiz, Kars'ta bir tek terörist yok. Bingöl, Elazığ tertemiz, Erzurum tertemiz. Amonaslar, karşısı hemen Afrin olmasına rağmen hemen Suriye olmasına rağmen tertemiz. Hepinizin huzurunda söylüyorum. Cumhuriyetin 100´üncü yılında 29 Ekim 1923 tarihinde Ağrı tertemiz olacak, Van kırsalı tertemiz olacak, Şırnak tertemiz olacak, Hakkari ve Tunceli tertemiz olacak, PKK terör örgütü Allah´ın izniyle çökertilecek" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından TBMM´nin açılışına katılmak üzere Ankara´ya gitti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-10-01 16:14:33



