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Yeğenini bıçaklayarak öldürüp, teslim oldu

DHA

Yeğenini bıçaklayarak öldürüp, teslim oldu


Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN´un Eynesil ilçesinde Mustafa Dede (52), tartıştığı yeğeni Mehmet Kemal Dede´yi (54) bıçakladı. Hastanede tedaviye alınan Dede, kurtarılamazken, dayısı ise jandarmaya teslim oldu. 
Olay, dün akşam ilçeye bağlı Aralık Köyü Yalı Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede ile yeğeni Mehmet Kemal Dede, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dede´ye defalarca sapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dede´yi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesi´nde müdahale edilirken kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığı´na giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Eynesil Mustafa KIRLAK
2022-10-06 12:28:51

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