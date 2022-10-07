Beşiktaş kafilesi, Giresun´da



Mustafa KIRLAK / GİRESUN,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Giresunspor´a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor´un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Giresun´a hareket etti. Saat 19.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı´na ulaşan Beşiktaş kafilesine, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına ve oyuncularına destek olan taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael´e çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise yanlarında getirdikleri formaları oyunculara imzalattı. Siyah-beyazlılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Giresunspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00´de Çotanak Spor Kompleksi´nde karşı karşıya gelecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarlardan detay görüntü

-Kafileden detay görüntü

-Çiçek takdimi

-Oyuncuların forma imzalaması

-Diğer detaylarDHA-Spor Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK

2022-10-07 20:34:29



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