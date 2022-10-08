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Giresunspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Giresunspor - Beşiktaş maçının ardından


Mustafa KIRLAK Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) Spor Toto Süper Lig´in 9´uncu haftasında Beşiktaş konuk olduğu Bitexen Giresunspor´u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Zeminden ve sakatlıklardan dolayı zor bir maç olduğunu belirten Valerien Ismael, "Zor bir maç oldu. Ama rakipten dolayı demiyorum bunu zeminden dolayı, yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı 3 ya da 4 sıfır olacak maçtı diyebilirim. Ama futbol böyledir. Siz gol atamadıkça rakip maçın sonlarına doğru maça ortak olur. Gol atma fırsatını onlar da yakalar. Emrecan´ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı. Çünkü son anlarda koşamıyordu. Günün sonunda 3 puanı almak önemliydi ve biz 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde evimizde oynayacağımız Trabzon maçına hazırlanacağız" diye konuştu.
KELEŞ: KAZANACAK BİR OYUN SERGİLEMEDİK
Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz da zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü rakip de zeminden çok şikayet etti. Bizim oyuncularımız da zeminden çok şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları biraz bizde problem yarattı. Geriden oyun kurarken biraz zorluklar çektik. Rakibin de ön baskıları bizi zorladı. Onun için ilk yarı biraz sorunlar yaşadık. Ama ikinci yarı biraz daha derli toplu bir oyun ortaya koyduk. Daha istekli ve arzuluyduk. İlk yarı yediğimiz bir gol, VAR´dan dönen ofsayt golleri var. Sonra arandı bulundu bir penaltı var. Son dakikalarda attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. Ama inanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Buna inansınlar, güvensinler. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Biraz oyuncularımızda Alanya maçının etkileri vardı diye düşünüyorum. Oyunu oturtmakta biraz zorlandık. Rakibimiz de kadro kalitesi açısından güçlü bir takım. Bu konuda zorluklar çektik. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İki takım teknik direktörleri açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun
2022-10-08 23:56:14

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