Giresunspor tüm gollerini ikinci yarıda attı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor´un oynadığı 8 maçta attığı gollerin tamamını ikinci yarıda geldi.
Spor Toto Süper Liginde ikinci sezonunu oynayan Bitexen Giresunspor, geride kalan haftalarda 6 gol atabildi. Ligde Atakaş Hatayspor´dan sonra en az gol atan ikinci takım konumunda olan yeşil-beyazlılar, kaydettiği 6 golün hepsini ikinci yarıda filelere gönderdi. Lige kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçı ile başlayan Çotanaklar, sahadan 3-2 mağlup ayrılırken goller ikinci yarıda Borja Sainz ile Rahmetullah Berişbek´ten geldi. İkinci hafta İstanbul deplasmanında Galatasaray ile mücadele eden Giresunspor, ikinci yarıda Borja Sainz´ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çotanak Spor Kompleksi'nde ligin üçüncü maçında Kasımpaşa´yı ağırlayan Karadeniz ekibi Riad Bajic´in 90´ıncı dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Ligin 4´üncü haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olan Giresunspor, bir sonraki hafta da kendi sahasında Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilerek iki maçında da gol bulamadı. 6´ncı hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadında karşılaşan Giresunspor, 75´te Bajic ile golü buldu. Maç son dakikalarda Diagne´nin attığı golle 1-1 eşitlikle sona erdi. 7´nci haftayı bay geçiren yeşil-beyazlılar 8´inci haftada Corendon Alanyaspor ile puan mücadelesine çıktı. Bu maçta Görken Sağlam´ın penaltısıyla 64´te golü bulan Giresunspor, Balkovec´in golüne engel olamadı ve maç 1-1 tamamlandı.
Oynadığı 8 maçta 6 gol atarak 5 gollü Hatayspor´un ardından en az gol kaydeden ikinci takım olurken kalesinde de 10 gol gördü. Yeşil-beyazlılar en az gol yiyen Başakşehir, Konyaspor, Galatasaray ve Kayserispor´un ardından Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yenilen gollerdeki sıralamayı paylaştı.
8 puanla 12´nci sırada bulunan Giresunspor, ligin 10´uncu haftasında, Medipol Başakşehir´i yenerek ilk galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-10-11 15:32:20
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