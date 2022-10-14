Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada



Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)- GİRESUN´da, yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarparak, kendisini kaporta üzerinden yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı.

Olay, dün Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen kimliği belirsiz kişi, sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı. Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan kişiyi görenler, şaşırdı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatanın yanına yaklaştı. Dakikalarca yolda yatan ve alkollü olduğu öne sürülen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansa alınan kişi, kısa süre sonra kendi isteğiyle inerek caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK

2022-10-14 13:22:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.