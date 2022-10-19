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Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı

DHA

Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı


Selay SAYKAL/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin kapatma kararı verdiği Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili yürütülen soruşturmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Varol görevden alındı. Bakanlık, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporundaki şartların sağlanması için tesis yöneticilerine 1 ay süre verdi. 
Görele'nin Çavuşlu beldesinde 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden de depolama yapılan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021'de tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişi raporuna göre, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespitiyle mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken kapatılması başvurusunu ise reddetti.
'KARAR UYGULANSIN' TALEBİ
Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup, Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliğiyle tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Giresun Valiliği ile tesis yöneticilerine tebliğ edilen ve yasal sürecin 29 Ağustos´ta dolmasına rağmen faaliyetin sürmesi üzerine Çavuşlu sakinleri, valiliğe kapatılmasına yönelik kararın uygulanması talebiyle dilekçe verdi.
4 GÜN NÖBET 
Resmi başvurulara rağmen tesisin faaliyetinin sürmesi üzerine yöre halkı, 28 Eylül´de katı atık tesisinin girişini araçlarla kapatarak nöbet tutmaya başladı. İlçelerden gelen çöp kamyonlarının girişini durduran yöre halkının tepkisi üzerine belediye başkanlarından oluşan heyet, beldedekilerle görüşerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile kendilerini görüştürme sözü verdi. 4 gün süren nöbet sona erdirildi. Eylemlerine son veren kişileri temsilen oluşturulan heyet, Ankara´da Bakan Kurum ile görüştü. Heyet, tesisin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı anlatarak Bakan Kurum´dan mahkeme kararının uygulanmasını istedi.
İL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI, 1 AY İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMEZSE TESİS KAPATILACAK
Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili yürütülen idari soruşturmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Varol görevden alındı. Bakanlık, ÇED raporunda yer alan çevre koruma şartlarının sağlanması için Katı Atık Bertaraf Tesisi yöneticilerine 1 ay süre verdi.
Bakan Kurum´u ziyaret eden heyette yer alan Çavuşlu Merkez Mahallesi Muhtarı Selim Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın bakanımız bu zamana kadar tesisten gelen raporların düzgün olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını kendilerine ilettiklerini belirttiler. Biz de çok büyük sıkıntılar olduğunu elimizdeki belge ve raporlarla birlikte sayın bakanımıza sunduk. Bakanımız 1 ay içerisinde tesisteki sıkıntıların çözülmemesi durumunda tesisin bakanlık tarafından kapatılacağını ve süreci takip edeceğini tesisin sahibini arayarak bizzat belirtti. Daha sonra Giresun ve Ordu belediye başkanlarını bakanlığa davet edecek ve yeni yerinin bulunarak Ordu ve Giresun´da ortak bir tesis yapılması, yerinin bulunup inşaatının başlatılması hususunda ve Çavuşlu beldesinin içme suyu sorununun çözülmesi için talimatları oldu. Biz tesisin kapatılması için gerekli mücadelemize devam edeceğiz. Yasal mücadelemiz zaten devam ediyor, mahkeme kararlarını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Görele Selay SAYKAL
2022-10-19 09:52:57

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