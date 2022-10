Giresunspor, Türkiye Kupası'nda bir üst turda

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muratcan Ilgaz

BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan Talha Ulvan, Sergen Piçinciol, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Senghor (Dk. 46 Sergio), Mejia (Dk. 61 Savicevic), Murat Cem Akpınar, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Kuwas), Doğan Can Davas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Mert Kurt)

AMASYASPOR FK: Onur Güney Alparslan Devlet Yüce, Emircan Ataş, Enes Salih Çavdar, Arif İşçi, Yahya Kemal Baki (Dk. 73 Bedirhan Kurt), Mehmet Can Göndüz (Dk. 85 Abdul Kadir Dursun), Mustafa Can Karagöz (Dk. 57 Yusuf Emre Baran), Furkan Karabatak (Dk. 83 Semih Acar), Ceyhun Çepnioğlu (Dk. 73 Kemal Aleçakır), Talha Reşat Bulut

GOLLER: Dk. 42 Murat Cem Akpınar, Dk. 66 Görkem Sağlam, Dk. 70 Sergio (Bitexen Giresunspor) Dk. 38 Kadir Seven (KK) (Amasyaspor FK)

SARI KARTLAR: Faustin Senghor, Murat Cem Akpınar, Mert Kurt (Bitexen Giresunspor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Amasyaspor FK´yi 3-1 yenen Bitexen Giresunspor, bir üst tura yükseldi.23´üncü dakikada Giresunspor atağında Oğulcan´ın pasıyla ceza sahasına giren Rahmetullah´ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Onur çeldi.

38´inci dakikada sol kanattan gelişen Amasyaspor atağında Arif´in ceza sahasına yerden kestiği topu Kadir ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı: 0-1.

42´nci dakikada Giresunspor kalecisi Ferhat´ın uzun oynadığı topu savunmada Alparslan kafayla ceza sahası dışına gönderdi. Burada topun gelişine vuran Murat Cem Akpınar, topu köşeden filelere gönderdi: 1-1.

66´ncı dakikada Sergio´nun ara pasıyla topla buluşan Oğulcan, bekletmeden ceza sahası içine hareketlenen Görkem´i gördü. Bu oyuncunun plase vuruşu köşeden ağlara gitti: 2-1.

70´inci dakikada Rahmetullah ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sergio, kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Amasyaspor´u 3-1 yenen Giresunspor, tur atlayan taraf oldu.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-10-20 19:30:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.