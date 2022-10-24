Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1

DHA

Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün
BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Savicevic), Campuzano, Sergio, Sainz (Dk. 61 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam (Dk. 73 Kuwas), Bajic
MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze (Dk. 80 Lamine Diack), Jese Ruiz (Dk. 80 Ariyibi), Emre Kılınç (Dk. 88 Anastasios), Ali Sowe (Dk. 89 Macheda)
GOLLER: Dk. 85 Riad Bajic (Bitexen Giresunspor) Dk. 68 Jese Ruiz (P) (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Murat Cem Akpınar, Alper Uludağ, Campuzano (Bitexen Giresunspor) Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Jese Ruiz, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)Spor Toto Süper Ligin 11´inci haftasında Giresun´da oynanan maçta Bitexen Giresunspor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
1´inci dakikadaki Sergio-Bajic paslaşmasında topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Sergio'nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.
8´inci dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı pasta Sergio ceza sahası içerisine girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
22´nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun pasında Sainz'ın şutu direkten geri geldi, dönen topa Sergio vurdu, kaleci Gökhan kornere çeldi.
35´inci dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Sergio vurdu, top üstten auta çıktı.
50´nci dakikada Ankaragücü atağında Beridze'nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.
55´inci dakikada Alper´in Bajic´e gönderdiği topu kaleci Gökkan köşeden kornere gönderdi.
60´ncı dakikada Taylan'ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese'nin vuruşunda üst direğe çarpıp auta gitti.
66´ncı dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
68´inci dakikada penaltı atışını kullanan Jese Ruiz, Ankaragücü´nü öne geçirdi: 0-1.
71´inci dakikada Görkem´in ceza alanı içine gönderdiği ortayı Alper altıpas içinde bulunan Perez´e verdi. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan çizgiden çıkardı.
82´nci dakikada kullanılan köşe atışında Savicevic´in ortasına yükselen Kuwas´ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.
85´inci dakikada Kuwas´ın ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Bajic´in sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.
Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-10-24 22:12:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Giresun'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı
YEREL HABERLER Giresun'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikle ...
Giresun'da DSİ projesi ile 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisi daha suya kavuştu
YEREL HABERLER Giresun'da DSİ projesi ile 7 bin 970 dekar zirai ...
Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ...
3. Giresun Kitap Fuarı başladı
YEREL HABERLER 3. Giresun Kitap Fuarı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.