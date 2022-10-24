Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün

BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Savicevic), Campuzano, Sergio, Sainz (Dk. 61 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam (Dk. 73 Kuwas), Bajic

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze (Dk. 80 Lamine Diack), Jese Ruiz (Dk. 80 Ariyibi), Emre Kılınç (Dk. 88 Anastasios), Ali Sowe (Dk. 89 Macheda)

GOLLER: Dk. 85 Riad Bajic (Bitexen Giresunspor) Dk. 68 Jese Ruiz (P) (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Murat Cem Akpınar, Alper Uludağ, Campuzano (Bitexen Giresunspor) Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Jese Ruiz, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)Spor Toto Süper Ligin 11´inci haftasında Giresun´da oynanan maçta Bitexen Giresunspor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

1´inci dakikadaki Sergio-Bajic paslaşmasında topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Sergio'nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.

8´inci dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı pasta Sergio ceza sahası içerisine girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22´nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun pasında Sainz'ın şutu direkten geri geldi, dönen topa Sergio vurdu, kaleci Gökhan kornere çeldi.

35´inci dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Sergio vurdu, top üstten auta çıktı.

50´nci dakikada Ankaragücü atağında Beridze'nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.

55´inci dakikada Alper´in Bajic´e gönderdiği topu kaleci Gökkan köşeden kornere gönderdi.

60´ncı dakikada Taylan'ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese'nin vuruşunda üst direğe çarpıp auta gitti.

66´ncı dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

68´inci dakikada penaltı atışını kullanan Jese Ruiz, Ankaragücü´nü öne geçirdi: 0-1.

71´inci dakikada Görkem´in ceza alanı içine gönderdiği ortayı Alper altıpas içinde bulunan Perez´e verdi. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan çizgiden çıkardı.

82´nci dakikada kullanılan köşe atışında Savicevic´in ortasına yükselen Kuwas´ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.

85´inci dakikada Kuwas´ın ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Bajic´in sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-10-24 22:12:22



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