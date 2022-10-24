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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

DHA

Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Ligin 11´inci haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yeşil beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş ile Ankara temsilcisinin teknik direktörü Ömer Erdoğan değerlendirmelerde bulundu.
Giresunspor´un teknik direktörü Hakan Keleş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybettiklerini söyledi. Keleş, "Son 4 maçımızın 3´ünü deplasmanda oynadık. 2´sinden beraberlikle gelmiştik. Sivas maçını kaybetmiştik. İçerde de Beşiktaş maçını kaybetmiştik. Galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibimiz kadro kalitesi iyi bir takım. Kötü başlamalarına rağmen iyi toparladılar. Maça başlarken iyi motive olmuştuk. İlk yarıda savunmada ve hücumda iyi işler yaptık. Rakibimize pozisyon dahi vermedik. Net kaçan çok pozisyonumuz var. İkinci yarı aynı şekilde istekli ve coşkuluyduk. Penaltı golüne kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ondan sonra da gerekli riskleri aldık. İsteğimiz, arzumuz ve coşkumuz aynı şekilde devam etti. Ama girdiğimiz sayısız pozisyon ve maç berabere bitti. Kayıp 2 puan. Rakibimizin kalecisi Gökhan´ı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir maç çıkardı. Oyuncularıma da içeride söyledim. Kaybetsek de söyleyecektim. Böyle oynayın, kaybedin diye. Belki de sezonun en iyi performanslarından bir tanesini oyun olarak sergilediler. Bu bize gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Kazanman istiyorduk ama berabere kaldık. Kayıp olarak görüyorum ben. Şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız" dedi. 
ERDOĞAN: TIRMANIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise gelecek hafta kendi evinde oynayacakları Hatayspor karşılaşmasında 3 puan alıp, tırmanışa geçmek istediklerini belirtti. Erdoğan, "Bizim takımımız daha fazla pas oyunu oynayan, topa sahip olmaya çalışan, bazı varyasyonlarla hücum yapmaya çalışan ama bunu ilk yarı açıkçası çok yapamadık. Golü bulduk. Golün devamında girdiğimiz belki pozisyonları değerlendirsek daha önce maçı koparabilirdik ama maçın genelinde bakılınca açıkçası Giresun´un girdiği net pozisyonlar vardı. Maçın hakkı beraberlikti ama bu kesinlikle 1 puan bile sevindiriyor anlamına gelmiyor. Tam tersi bizim buradan çok ciddi şekilde özellikle geldiğimizden beri bütün maçları saysak bu kadar rakibe pozisyon verdiğimiz maç hatırlamıyorum. Biz buradan dersleri çıkarıp, önümüzde çok önemli olan Hatayspor maçı var. İnşallah kendi evimizde 3 puanı alıp tırmanışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-10-24 23:49:37

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