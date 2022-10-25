Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Yemeği de suyu da altın değerinde!

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK

2022-10-25 12:10:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.