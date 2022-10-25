Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.
Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK
2022-10-25 12:10:06
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