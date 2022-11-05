Giresunspor - İstanbulspor: 3-2



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım

BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri Talha Ülvan (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 84 Doğancan Davas), Sergio, Sainz (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam (Dk. 46 Kuwas), Bajic (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan)

İSTANBULSPOR: Jensen Oğuzhan Berber (Dk. 66 Guri), Okan Erdoğan, Mehremic, Ali Yaşar (Dk. 66 Duhan Aksu), Rroca, Muammer Sarıkaya (Dk. 38 Mehmet Yeşil) , Melih Kabasakal, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Ologo)

GOLLER: Dk. 45+2 Alper Uludağ, Dk. 48 Campuzano, Dk. 56 Mejia (Bitexen Giresunspor), Dk. 18 Ethemi, Dk. 87 Topalli (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk.30 Mehremic (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Onurcan Piri (Bİtexen Giresunspor), İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Ligin 13´üncü haftasında Bitexen Giresunspor, İstanbulspor´u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 yenerek 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

18´inci dakikada Muammer Sarıkaya´nın defans arkasına gönderdiği topu alan Ethemi kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldığı anda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.

25´inci dakikada Giresunspor atağında Talha sağ kanattan ceza sahasına girdi, önünü boşaltıp sert vurdu, top üsten auta gitti.

27´nci dakikada Giresunspor sol köşeden Görkem ile korner atışı kullandı. Kale sahası içerisinde Alper Uludağ´ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30´uncu dakikada rakibine faul yapan Mehremic ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

45+2´nci dakikada Bajıc aldığı topu sol kanada aktardı, topun gelişine ayağının dışı ile sert vuran Alper Uludağ, kaleci Jensen hatasıyla ağları havalandırdı: 1-1.

48´inci dakikada Borja Sainz, İstanbulspor ceza sahasına girmeden yerden topu Campuzano'ya aktardı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta top kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 2-1.

56´ncı dakikada Giresunspor atağında Kuwas, İstanbulspor ceza sahası ön çizgisi üzerinde pozisyon alan Mejia'ya yerden pasını çıkardı. Mejia, kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

87´nci dakikada konuk ekipte ender gelişen atakta Ethemi soldan kale sahasına ortaladı, kaleci Onurcan Piri topu elinden kaçırdı, Topalli önünde bulduğu topu boş kaleye gönderdi: 3-2.

Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Giresunspor 3-2 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-11-05 16:45:01



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