Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çay hasadı döneminde Kovid-19'a karşı önlem

AA

Giresun Valiliğinden yapılan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk imzalı ortak basın açıklamasında, koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde, ülke genelinde ve iller özelinde tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaklaşan çay hasadı sezonunda özel önlemler alma gereğinin ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda yerelde sektörün tüm taraflarıyla görüşülerek ilgili bakanlıklarla gerekli bilgi paylaşımlarının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda bölgede gerekli koruma tedbirlerini aksatmadan ekonomi için çok önemli olan çay hasadının tamamlanmasına yönelik alınan kararlar ise şöyle aktarıldı:

"Temel mücadele unsurunun izolasyon ve vatandaşların bulunduğu yerde kalması gerçeğinden hareketle, salgının illerden diğer illere bulaş riskinin olması, 31 il için giriş çıkış seyahat yasağının devam etmesi nedenleriyle ve şimdilik çayın ilk hasat dönemi olan mayıs ayı hasadı ile sınırlı olmak kaydıyla çay hasadı yapılacak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun illeri dışındaki müstahsillerin, bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceğinden, çay hasadıyla ilgili tüm faaliyetlerin bu iller içerisinde mevcut ve illerin temin edeceği iş gücü ile planlanmasına karar verilmiştir."

İllere gelemeyecek müstahsillerin çay hasadını illerde irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla yaptırmalarına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Buna imkanı olmayan müstahsiller için sektörün paydaşlarıyla oluşturulacak Vefa Sosyal Destek organizasyon kurullarıyla alternatif çözümler üretilip, çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.