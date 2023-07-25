Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Buzul gölünün çevresini dolaşarak zirve noktasına yürüyen doğaseverler ise eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, sporcularla yaptıkları kano etkinliklerinin ardından doğaseverlerden de bu yönde talep geldiğini söyledi.

Kano ve yürüyüş boyunca katılımcıların enerjisinin yüksek olduğunu ifade eden Kılıç insanları doğaya ve doğa sporlarına yönlendirmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

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Kılıç, Camlı Göl'ün kano için uygun olduğunu belirterek "Göl gayet büyük, özellikle yüksek rakımda bir kano etkinliği yapıyoruz. Şu an temmuz ayının sonundayız, göl kenarlarında hala kar var. Bu da insanda farklı bir heyecan oluşturuyor, bu açıdan çok daha ilgi çekiyor" dedi.