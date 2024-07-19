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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun’da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        Giresun’da heyelan: Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

        Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:41
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        Giresun'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı
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        Sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Gümüşhane karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bazı sürücülerin araçlarıyla yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tirebolu-Doğankent yolu şiddetli yağışlar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücüler lütfen trafiğe çıkmayınız. Sadece arama kurtarma araçlarının geçişine izin verilecektir" denildi.

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