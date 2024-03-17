Giresunspor: 0 - Şanlıurfaspor: 6 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Şanlıurfaspor, deplasmanda Giresunspor'u 6-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Giresunspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Şanlıurfaspor 6-0 kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Emre Gültekin, 37 ve 56. dakikada Marco Paixao, 77. dakikada Emmanuel Dening, 83. dakikada Mehmet Yiğit kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Şanlıurfaspor, ligdeki puanını 27 yaptı. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Şanlıurfaspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Erzurum FK deplasmanına gidecek.