Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan TFF 1. Lig'in yeni maç programını açıkladı. 29. hafta programında; hazırlık çalışmalarına aralıksız devam eden Giresunspor, 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 20.00'de Adanaspor'u Giresun Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek. Giresunspor devam eden haftalarda ise; 27 Haziran Cumartesi günü Adana Demirspor, 30 Haziran Salı günü Bursaspor ve 5 Temmuz Pazar günü ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalar ile 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. TFF 1. Lig 21. hafta mücadelesinde oynanan Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşmasının yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesi sebebiyle yeniden oynanacak karşılaşma 23 Haziran Salı günü yapılacak.