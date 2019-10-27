Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Muhammed Ertürk (Dk. 81 Alperen Aydın),Landel, Bekir Yılmaz, Del Valle (Dk. 89 Alpay Koçaklı),Özgür Can Özcan (Dk. 70 Tanase),Rusescu
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım),Berkay Dabanlı, Sissoko, Cemali Sertel (Dk. 61 İbrahim Halil Öner),Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Sekidika, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı
Goller: Dk. 51 Bekir Yılmaz, Dk. 58 Özgür Can Özcan, Dk. 86 Tanase (Giresunspor),Dk. 66 Milinkovic (Eskişehirspor)
Sarıkartlar: Dk. 16 Furkan Balaban, Dk. 17 Issah, Dk. 69 Erdal Akdarı, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor),Dk. 35 Bekir Yılmaz, Dk. 75 Tanase (Giresunspor)
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