Giresunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’taki deprem felaketinde hayatını kaybeden, altyapımızdan yetişmiş Saruhan Bolat’ın adını yaşatmak için Başkanımız Hakan Karaahmet’in talimatı ve yönetim kurulumuzun kararı ile altyapı tesislerimize Giresunspor Saruhan Bolat Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri adı verildi. Bu vesileyle Saruhan Bolat’a ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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