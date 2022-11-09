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Giresunspor-Ankaraspor: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda ağırladığı Ankaraspor’u 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.

Giresunspor-Ankaraspor: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Giresunspor, TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup edip bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Recep’in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği şert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2
60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2
70. dakikada Giresunspor’da Savicevin’in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2
76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor’da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.
90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Çotanak
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Temel xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Barkın Kara
Giresunspor: Ferhat xx, Sergen xx, Senghor xx, Doğan Can xx (Sainz dk. 56 xx), Oğulcan xx (Kuwas dk. 84 ?), Murat Cem xx (Mejia dk. 65 xx), Savicevic xxx, Kadir xx (Görkem dk. 56 xx), Mert Han xx (Serginho dk. 56 xx), Faruk Can xx
Ankaraspor: Bayram xx, Muharrem xx (Enes dk. 51 xx), Gökhan xx, Fatih xx, Engin xxx (İlhami dk. 63 xx), Recep xx (Erdal dk. 44 xx), Berk xx (Doğukan İnci dk. 63 xx), Doğukan xx, Ali Rıza xx (Mehmet Burak dk. 46 xx), Oğuzhan xx, Bahattin xxx
Goller: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Doğukan Efe (dk. 89) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ünvan (Giresunspor), İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor)

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