Stat: Çotanak

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Temel xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Barkın Kara

Giresunspor: Ferhat xx, Sergen xx, Senghor xx, Doğan Can xx (Sainz dk. 56 xx), Oğulcan xx (Kuwas dk. 84 ?), Murat Cem xx (Mejia dk. 65 xx), Savicevic xxx, Kadir xx (Görkem dk. 56 xx), Mert Han xx (Serginho dk. 56 xx), Faruk Can xx

Ankaraspor: Bayram xx, Muharrem xx (Enes dk. 51 xx), Gökhan xx, Fatih xx, Engin xxx (İlhami dk. 63 xx), Recep xx (Erdal dk. 44 xx), Berk xx (Doğukan İnci dk. 63 xx), Doğukan xx, Ali Rıza xx (Mehmet Burak dk. 46 xx), Oğuzhan xx, Bahattin xxx

Goller: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Doğukan Efe (dk. 89) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ünvan (Giresunspor), İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor)