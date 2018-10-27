Giresunspor - Balıkesirspor maçı rakamları

Giresunspor ve Balıkesirspor, 28 Ekim 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Giresunspor 13 puanla 8. sırada, Balıkesirspor 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Giresunspor son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Balıkesirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Giresunspor kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Balıkesirspor kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Giresunspor son hafta oynanan Gaziantepspor maçında 4-5 kazandı.

Balıkesirspor ise Manisaspor maçında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Giresunspor, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Balıkesirspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Balıkesirspor, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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