Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizli deplasmanında hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Oyuncularının rakipleri karşısında iyi mücadele ettiğini aktaran Bozbağ, karşılaşmanın hakeminin skora etkisinin çok büyük olduğunu savunarak, "Bu maçın hakeminin Spor Toto 1. Lig'de ne işi var? Bana ya da karşı tarafa çok önemli değil, verdiği kararların hiçbiri adil değil. Bir hakem ceza alanı içerisinde kaleciye dokunulmayacağını bilmiyorsa bu işi yapmasının çok bir anlamı yok diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mustafa Bozbağ, karşılaşmanın orta hakeminin lehlerine bir gol ve bir penaltı vermediğini, rakiplerinin lehine de tartışmalı gol verdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulundan rica ediyorum. Bizi yaktı, başka takımları yakmasın. Bu arkadaşın hakemlikle uzaktan yakından alakası yok. Mesleği nedir bilmiyorum ama o mesleğine devam etsin. Çünkü verdiği her kararın tamamı sıkıntılı. Pozisyonu doğru süz, her şeyi yanlış. Giresunspor gol atıyor, hakem rakip lehine faul veriyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ