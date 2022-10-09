Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

Sinan Engin: "Beşiktaş taraftarları, yanlış yapıyorsunuz. Sezon sonuna kadar bu hocayla gideceksiniz. Valerien Ismael'e hatalarını kulüpten biri çıkacak ona anlatacak. Ben mesela, Weghorst'u 70'te oyundan alırım. Zaten yorulmuş. Onun yerine santraforda başka biri olsa o pozisyonda golü atardı. Müthiş santrafor orası ayrı ama oyundan çıkmaz diye bir şey yok. Al onu Cenk'i koy, orada o atardı golü. İkinci yarılarda sorun var Beşiktaş'ta deniyor ama geçen hafta da ikinci yarıda iyi oynadı Beşiktaş. Çünkü ilerisi artık çöktü. Ismael, sen Avrupalısın Ghezzal kendisine iyi bakan bir adamdır. Fiziği yerindeyse sakat değilse yani o ilk 11'de başlar."