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Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş'ta Ismael'in performansını ve galibiyeti değerlendirdi

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  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "TÜRKİYE BU MAÇI 1-1 GİBİ DÜŞÜNSÜN"

    Sinan Engin: "Bugünkü Beşiktaş maçını 1-1 olarak düşünüyorum. Pozisyon ofsaytmış değişmiş falan öyle görmüyorum. Beşiktaş berabere bitirmiş gibi varsayıp konuşuyorum. Beşiktaş iyi oynamıyor ama kalitesiyle kazanıyor, geçen hafta da kalitesiyle kaybetmedi derbiyi. "VAR'da çizgiyi yamuk çizdiler. Türkiye bu maçı 1-1 gibi düşünsün. Ismael bu takımın başında sezon sonuna kadar kalmalı o ayrı. Sezon sonunda değerlendirme yapılır, burası hacı baba tekkesi değil. Beşiktaş'ın iyi bir futbolcu topluluğu var, yetenekli oyuncu topluluğu var hatta. Beşiktaş'ta her türden hücum oyuncusu var."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    Sinan Engin: "Beşiktaş taraftarları, yanlış yapıyorsunuz. Sezon sonuna kadar bu hocayla gideceksiniz. Valerien Ismael'e hatalarını kulüpten biri çıkacak ona anlatacak. Ben mesela, Weghorst'u 70'te oyundan alırım. Zaten yorulmuş. Onun yerine santraforda başka biri olsa o pozisyonda golü atardı. Müthiş santrafor orası ayrı ama oyundan çıkmaz diye bir şey yok. Al onu Cenk'i koy, orada o atardı golü. İkinci yarılarda sorun var Beşiktaş'ta deniyor ama geçen hafta da ikinci yarıda iyi oynadı Beşiktaş. Çünkü ilerisi artık çöktü. Ismael, sen Avrupalısın Ghezzal kendisine iyi bakan bir adamdır. Fiziği yerindeyse sakat değilse yani o ilk 11'de başlar."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "BU OYUNLA ŞAMPİYONLUK ZOR"

    Nihat Kahveci: "Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın. Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem. Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    Nihat Kahveci: "Nerede ilk hafta maçları. Senin altında son model araba var. Skora bakmayın. Beşiktaş 8'de 8 kötü oynayamaz. Önemli olan sezonun son bölümünde buralarda olmak. Bu şekilde maç kazanırsın. Ama bu oyunla şampiyon olamazsın. Oynamayan oyuncuları oynatmamasına bir şey demiyoruz. Sezonun geneline baktığımızda ilk yarıda 10 üzerinden 9 puan alan Valerien Ismael ikinci yarı 10 üzerinden 3 puan alıyor. Bu nasıl olur? Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir? Bu maç 'Kartal Giresun'da uçtu' diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "ÇOK İYİ ANADOLU TAKIMI HOCASI OLABİLİR"

    Tümer Metin: "Benim maç için manşetim, "Skor tamam ama oyun tartışılır" Muhtemelen oyuncular ve teknik adamlar zeminden çok şikayet edecekler. Bizi zemin oynatmadı falan diye... haklı da olabilirler. Gerçekten yakışmayan bir zeminde maç oynandı. Bence bu zemin Giresunspor adına da dezavantaj. Giresunspor'un seni mağlup edecek bir gücü yok. Burada iş hocaya da düşüyor. Valerien Ismael, çok iyi bir Anadolu takımı hocası olabilir ama büyük takım hocası olabilir mi, orası hala tartışılır."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    Tümer Metin: "Büyük takımlarda 8. 9. haftada gösterdikleri gelişimi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde Ghezzal'ın oyuna girdikten sonra takımın üzerindeki etkisi bugün N'Koudou ile beraber girmesine rağmen aynı oranda gözükmedi. Hadi burayı zemine bağladık. Rosier'i oyundan çıkarma tercihi, Dele Alli'ye o kadar sabretme tercihi, bunlar teknik adam dosyasıyla tartışılabilecek konular."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    Tümer Metin: "Geçen seneden beri Valerien Ismael'in değişikliklerle ilgili çok tartışılıyor. Bir çırpıda 3-4 maç sayabiliriz. Son dakika Giresunspor'un ofsaytla bulduğu gol ofsayt olmasa bugün Giresun'dan İstanbul'a ıstırap içinde olacaksın. Bu önemli bir mesaj. Şu görüntüdeki Giresunspor'da 2 puan bırakıp dönmüş olacaksın. Bu bir mesaj. Başkanın, yönetimin alması gereken bir mesaj. İlla testinin kırılmasına gerek yok. Hayatta da olur bu, hazırlıklı mısın, değil misin?"
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    Cem Dizdar: "Topu ayağında tutma konusunda iki takım da ilk devre boyunca birbirine yakın görünse bile hücum baskısı açısından Beşiktaş belirgin biçimde öndeydi. Gelin görün ki, “baskı” ile “verimlilik” eşdeğer değildi."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "EN iLGiNÇ VAR POZiSYONU"

    Fırat Aydınus: "Bu güneşe kar dayanır mı derken belki de VAR’ın dünya futboluna girdiği tarihten bu yana karşılaşılabilecek en ilginç pozisyonun yaşandığı esnada Beşiktaş’ın penaltısı geldi. Karambol resmen Rusların matruşka bebekleri gibiydi. VAR hangi pozisyona elini atsa altından bir başka pozisyon çıkıyordu. Nihayetinde kazanılan penaltıyı gecenin kilit ismi Onurcan kurtarınca siyah beyazlıların gol baskısı ardı arkası kesilmeyen ataklarla sürdü. Şık vuruşların birbirini takip ettiği pozisyonda Tayyip Talha’nın golü geldi."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "DEĞİŞTİRMESEN DAHA İYİYDİ"

    Ali Ece: "Duran toplar pekiyi lakin durmayan toplarda Beşiktaş daha iyi olabilir. Fenerbahçe maçına göre Beşiktaş en azından oyuncu değişikliklerine kadar daha yerden ve bilinçli oynasa da bundan da fazlasını yapabilir. Maçta hocanın 75’te bitirdiği değişikliklerle ortaya çıkan 4- 4-2 olmaz, hem Salih hem de Gedson sahada değilken çift yönlü dengeli oynamak çok zor. Oyuncu değişiklikleri hakkını Beşiktaş erken tüketti."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "HAMLE YAPMIYOR, KURCALIYOR"

    Güntekin Onay: "Valerien İsmael oyuna hamle yapmıyor, kurcalıyor. 1-0 önde giden maçta 5 değişiklik birden yapıp herkesin pozisyonuyla oynadı, takımın yarısını değiştirdi. Sağ bek Tayfur’u orta sahaya çekip; orta saha Necip’i sağ beke aldı. Duraklamalar ile birlikte maçın bitimine 20 dakika varken tüm değişiklik haklarını kullanıp herhangi bir oyuncunun sakatlanma olasılığını düşünemedi. Nitekim Emrecan sakatlandı ve maçı sakat sakat tamamladı."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "PAMUKLARA SARILMALI"

    Faith Doğan: "Ne Redmond ile Tayfur ne de Masuaku ve Rosier, Weghorts'u nitelikli besleyecek görüntüde değildi. Kartal uçmak istiyorsa kanatlarını iyi kullanmalı.  Özellikle beklerin savunmanın yanında hücuma katkısı sağlamalı. Yoksa kısırdöngü puanları ve güveni tüketir. Valerien İsmael, Tayyip Talha'yı pamuklara sarsın çünkü iki haftadır oyunla değil onunla ayakta kaldı."
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "SÖZÜM İSMAEL'E"

    "Beşiktaş'ın 3 haftadır kötü sonuçların ardından galibiyeti önemliydi. Siyah-Beyazlı takımın özellikle ilk 45 dakikadaki futbolu umut verirken 2. yarıdaki performansı hayal kırıklığıydı. Maçın son anlarında Giresunspor'un golünün VAR'dan dönmesi belki de Valerien Ismael'i ipten aldı. Sözüm Ismael'e... İlk yarıda takım ışık saçarken ikinci yarısında skoru koruma isteği tam bir saçmalıktı. Biri ona söylesin Beşiktaş büyük takımdır, skoru koruma iç güdüsüyle kapanmaz. Daha önce de yazdım, Fransız teknik adam hala Beşiktaş'ı anlamadı. Bu gidişle Beşiktaş'ı anlayamadan da gidecek gibi!"
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

    "ŞAMPİYONLUK HAYAL"

    "Tempoyu her zaman sahadaki oyuncular ayarlayamaz, bazen kenardan müdahale gerekir, işte Beşiktaş'ta olmayan bu! Valerien İsmael ezber değişiklik yapmaktan öte gidemiyor. Dün Giresunspor karşısında Beşiktaş ikinci yarıda yine oyunu tutamadı, rakibinin kontrolsüz baskısını kabul etti ve az kalsın puan da kaybedecekti. Beşiktaş'ın oyun düzeni yanlış, iyi oynadığı dönemlerde bile korkunç bir dağınıklık var. Sonuç olarak, Beşiktaş bu şekilde nereye kadar gider bilemem ama şampiyonluğa gidemez! Net!"

     
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları
  • Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

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