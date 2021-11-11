Önal, yaptığı yazılı açıklamada, sezona iyi başlamadıklarını ancak buna rağmen 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmiş yeni bir takım olarak hiçbir rakibe ezilmediklerini vurguladı.

Geride kalan süreçte şanssız mağlubiyetler aldıkları ancak önlerinde telafi edecekleri maçlar olduğuna işaret eden Önal, milli maç nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilerek yollarına devam edeceklerini aktardı.

Önal, 20 Kasım Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini ifade ederek, "Evimizde fire vermek istemiyoruz. Toplayacağımız puanlarla hızlıca alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Kimsenin şüphesi olmasın, GZT Giresunspor Süper Lig'deki farkını ortaya koyacaktır. Biz takımımıza inanıyor ve güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunlulara çağrıda bulunan Önal, şunları kaydetti:

"Bizim taraftarımız bambaşka bir taraftar. Her fırsatta yanımızdalar. İç sahada bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz isteriz ki maçlarımızı tam kapasite oynayalım. İç saha avantajımızı da kullanarak, her maçı kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeter ki taraftarlarımız tribünleri doldursun. Şehirdeki iş insanlarından da ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Bu takım hepimizin. GZT Giresunspor, Giresun için çok kıymetli. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz."