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Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!

Giresunspor Başkan Vekili Ferhat Karademir, Beşiktaş maçının ardından Aboubakar'ın pozisyonuyla ilgili sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!

    Beşiktaş maçını 3-1 kaybeden Giresunspor'da maç sonu hakem yönetimine tepki gösterildi. Karadeniz ekibinin başkan vekili Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.
  • Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!

    "LALE HANIM ACİL İSTİFA"

    Aboubakar'ın Giresunsporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmemesini eleştiren Karademir, "Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!" dedi.
  • Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!

    Karademir ayrıca, "Kara gecenin başlangıç pozisyonu; penaltı pozisyonu öncesi Salih'in Alper'i çok net çekmesi ve net faul sonrası, oyuncularımızın yoğun itirazına rağmen VAR devreye girmedi. Atilla Bey izlemeye tenezzül etmez. Sonrasında oyuncumuz Perez'e çok net ceza sahası içinde penaltı yapıldı." ifadelerini kullandı.
  • Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!

    Giresunsporlu yönetici son olarak, "Bizim çalınan hakkımız ağır gelir, taşıyamazsınız. Çünkü, haddinden fazla emek taşır. Adalet herkese lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil reaksiyon bekliyoruz. Aksi takdirde camia olarak yaşananların bilginiz doğrultusunda olduğu fikri ortaya çıkacaktır. Lale Orta acil istifa." paylaşımında bulundu.
  • Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!
  • Giresunspor'dan Aboubakar tepkisi: Kara gece!

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