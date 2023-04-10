"LALE HANIM ACİL İSTİFA"

Aboubakar'ın Giresunsporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmemesini eleştiren Karademir, "Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!" dedi.