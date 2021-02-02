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Giresunspor'dan "kenetlenme" çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, "Yakaladığımız bu tarihi fırsatı tepmeme adına Giresunlu iş insanları ile halkımızı yanımızda daha çok görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'dan
AA

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 44 yıllık Süper Lig özlemi dindirme adına tarihi bir fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Tüm Giresunlu iş insanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları, il dışında ve yurt dışında Giresunluluk ruhu taşıyan vatandaşları Giresunspor'un etrafında kenetlenmeye davet eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Kulüp başkanımız Sayın Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular tüm maddi olumsuzluklara rağmen takımın şu an büyük bir başarıya ulaşmasını sağladı. Aldığımız sonuçlar ilimizde ve gurbette yaşayan tüm Giresunluların gururu oldu. Sıkıntılı süreç yaşadığımız bugünlerde hemşerilerimizin yüzünü güldürüyoruz."

Dünyada çok az takımın gösterdiği bir başarıya imza attıklarına dikkati çeken Ayhan, "Bu başarının sağlanmasında yönetim kurulumuzla teknik heyetimizle ve oyuncu gurubumuzla ne kadar övünsek azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Süper Lig yarışının büyük maliyetlerinin olduğuna ve bu noktada yönetim kurulu olarak Giresunlu iş insanlarını yanlarında görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"44 yıllık özlemimizi sonlandırma adına kulüp başkanımız Hakan Karaahmet ve yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız cansiperane mücadele ediyor. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun özverili çalışmaları sonucu ekonomik kaynak yaratıyoruz. Yakaladığımız bu tarihi fırsatı tepmeme adına Giresunlu iş insanları ile halkımızı yanımızda daha çok görmek istiyoruz. Bizim bu şehir için verdiğimiz mücadeleye gereken katkıyı sunmalarını bekliyoruz. Ancak birlikte olursak yıllardır süren özlemimizi sonlandırabiliriz."

Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Giresunspor, 41 puanla lider konumda bulunuyor.

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