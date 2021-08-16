Giresunspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta kapanış maçına sahne olan Giresunspor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayro, Perez, Douglas, Zeki, Pelupessy, Traore, Flavio, Diabate, Sanghare, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne