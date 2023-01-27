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Giresunspor, lider Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, rakipleri karşısında puan ya da puanlar alacaklarına inandığını söyledi.

Giresunspor, lider Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı
AA

Karaahmet, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın ligdeki konumu ve uzun süredir maç kaybetmemesinin bu maçı daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Giresunspor'un, sürprizlerle dolu yaşam mücadelesi veren bir takım olduğunun altını çizen Karaahmet, güzel bir maç beklediklerini ifade etti.

Karaahmet, sezonun ilk yarısındaki maçta rakiplerini deplasmanda mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Rakibimizin gücünü biliyoruz, çok böyle atlayıp zıplamaya gerek yok, gerçekten formda bir takım ama Giresunspor da kendini bu ligde ispat etmiş, her takıma karşı verdiği mücadele ortada. O nedenle çıkacağız hem futbolseverlere hem Giresunspor camiasına elimizden gelen her şeyi yaparak güzel bir maç izletmeye çalışacağız." dedi.

Takımın kaybettiğinde de kazandığında da çok önemli bir mücadele sergilediğine işaret eden Karaahmet, "Giresunspor elinden gelen her şeyi sahada yapan bir takım. Bir defa inanmış bir takım, futbolcular inanmış, genç bir takım." diye konuştu.

"BU MAÇTA EKSİKLERİMİZ VAR"

Karaahmet, futbolcuların hepsinin gelecekle ilgili istekleri ve arzuları olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahada onu ortaya koyuyorlar. O nedenle başarının arkasındaki en büyük sebep öncelikle teknik kadromuz Hakan Keleş ile ekibi ve futbolcularımızın inanmışlığı. Bu maçta eksiklerimiz var, herkes biliyor. İlk 11'de faydalı oyuncularımızın üçü yok ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız var, onların hikayesi başlayacak. Bu maçta inşallah o yüzden Giresunspor'un bu yaptıklarının Türk futbolunda da iyi bir açılımı olacağını düşünüyorum. Giresunspor'un, belki de ilk defa oynayacak oyuncularla yeni bir hikaye yazacağına inanıyorum."

Galatasaray camiasını ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacakların belirten Karaahmet, hiç kimsenin sıkıntı yaşamadan misafirperverlikle karşılanacağını, takımın da sahada sonuna kadar mücadele ederek puan ya da puanlar alarak maçı tamamlayacağına inandığını vurguladı.

Karaahmet, transferle ilgili sorusu üzerine ise "Giresunspor kendi imkanlarıyla kendi kendini götürmeye çalışan bir takım. Bu bir model aslında. O yüzden futbolculara teklifler var, reddettiğimiz teklifler var, hala isteyenler var ama süreç Giresunspor'un lehine ne gerekiyorsa biz onu yapıyoruz." yanıtını verdi.

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