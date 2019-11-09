TFF 1. Lig'de Giresunspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor´u 2-1 yendi.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
3. dakikada Bekir Yılmaz´ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Numan yükseldi ve kafayı vurdu, ancak top kaleyi bulmadı.
11. dakikada topla buluşan Beykan ceza sahasına girmeden kaleyi yokladı, Adriano son anda kornere gönderdi.
12. dakikada Jovan´ın köşe atışından ceza sahasına gönderdiği topa Mertan kafayı vurdu top filelerle buluştu: 0-1.
23. dakikada Muhammed Bayır´dan topu kapan Beykan, Erdem´i topla buluşturdu. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top kaleyi bulmadı.
38. dakikada savunmanın arkasına atılan topu Oğuz kovaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda Adriano topu kornere gönderdi.
56. dakikada iki rakibini birden oyundan düşüren Del Valle´nin kaleye çektiği şut, az farkla auta çıktı.
69. dakikada Bekir´in köşe atışından ceza sahasına gönderdiği top Mehmet Yiğit´in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rusescu topu filelerle buluşturdu: 1-1.
72. dakikada Ahmet İlhan´ın pasında topla buluşan Uğur Akdemir´in ortaladığı topu Oğuz Yıldırım kendi ağlarına gönderdi: 2-1.
75. dakikada serbest atıştan Bekir´in ceza sahasına gönderdiği topa Ahmet İlhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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