Giresunspor - Sanica Boru Elazığspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Giresunspor, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sanica Boru Elazığspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Giresunspor 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sanica Boru Elazığspor 1 puanda ve 14. sırada. Giresunspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sanica Boru Elazığspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 399 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Giresunspor kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.20, Sanica Boru Elazığspor sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Giresunspor son haftadaki Altınordu müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Sanica Boru Elazığspor, Manisaspor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Giresunspor, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Sanica Boru Elazığspor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sanica Boru Elazığspor 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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