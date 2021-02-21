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Giresunspor seriyi 11 maça çıkardı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Giresunspor seriyi 11 maça çıkardı

Ligde 50 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmayı hedefliyor.

Ankaraspor karşısında aldığı galibiyetle üçüncü sıradaki İstanbulspor ile olan puan farkını 10'a yükselten yeşil beyazlılar, Süper Lige yükselme adına önemli bir avantaj yakaladı.

Karadeniz ekibi, Ankara temsilcisi önünde aldığı 3 puanla üst üste elde ettiği galibiyet sayısını 11'e yükseltti.

Giresunspor, 11 karşılaşmada kalesinde sadece bir gol görürken, ligde son 15 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine, Giresunluların yıllardır süren bir üst lig hayallerinin bu sezon gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

Ligde kalan 12 maçlarından da en iyi sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini belirten Akgün, "11 maçımızı kazanmayı başardık ve ciddi bir çıkış yakaladık. Süper Lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştüreceğimize inancımız tam." dedi.

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