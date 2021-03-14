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Giresunspor, Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, ligde kalan 8 maçlarından da en iyi sonuçlar alarak Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını söyledi

Giresunspor, Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor

Ayhan, gazetecilere, Giresun halkının 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürme adına yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular olarak büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Son 3 haftada alınan mağlubiyetlerin camiayı karamsarlığa sevk etmemesini isteyen Ayhan, Giresunspor'un kötü süreci en kısa zamanda atlatacağını ifade etti.

Ayhan, Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda 12 maç üst üste kazanarak seri yakalamıştık. Kalan 8 maçta da aynı performansı sergileyebiliriz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Biz yönetim, teknik heyet ve oyuncularımız olarak kenetlendik. Giresun halkını da verdiğimiz mücadelede daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. Bu yolun sonu Süper Lig'e çıkıyor. Giresunspor, kentin 44 yıllık bir üst lige yükselme hayalini sezon sonunda gerçeğe dönüştürecek."

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