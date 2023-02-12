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Giresunspor takım otobüsü afet bölgesine hareket etti

Giresunspor'un yardım malzemelerini taşıyan takım otobüsü afet bölgesine doğru hareket etti

Giresunspor takım otobüsü afet bölgesine hareket etti
İHA

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren kulübümüz, valilik koordinasyonunda bölgeye yeni ihtiyaç malzemesi ulaştırılmak üzere bu sabah Giresun’dan yola çıktı. Takım otobüsümüz ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırdıktan sonra depremzede vatandaşlarımızın şehrimize getirilmesi için kullanılmaya başlanacaktır. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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