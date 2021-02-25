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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Her karşılaşma artık şampiyonluk maçı değerinde"

TFF 1. Lig'in 23. haftasında dün Adanaspor'u rakip sahada 4-0 yenerek üst üste 12. galibiyetini alan lider Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kalan bölümde her maçın büyük önem taşıdığını söyledi

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş:

Hakan Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezon başında hedefledikleri Süper Lig'e çok yaklaştıklarını aktardı.

Adanaspor maçından alınan 3 puanla, üst üste 12. lig galibiyetlerine ulaştıklarını belirten Keleş, "Bizim için oynadığımız her karşılaşma artık şampiyonluk maçı değerinde. Elde ettiğimiz bu başarıları sürdürmek, serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı hırs ve disiplinle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Keleş, liderliği korumak istediklerinin altını çizerek, "Hırslı ve mücadeleci oyun anlayışından taviz vermeyeceğiz. Oynayacağımız maçlara asla kolay veya zor diye bakmıyoruz. Sahaya çıkmadan önce de sahadayken de kazanmayı düşünüyoruz. Altay maçı hazırlıklarımıza başladık. Buradan da 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adanaspor maçı sonrası takımı kent girişinde meşalelerle karşılayan taraftarlara teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız her karşılaşma sonrası bize ayrı bir heyecan yaşatıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onların desteğini hissetmek, görmek, tarifi zor duygular. Giresunspor'un, takımına sahip çıkan, destek olan ve asla yalnız bırakmayan büyük bir ailesi var. Biz bunu görüyor ve kentin bir parçası olduğumuzu bilerek var gücümüzle mücadele ediyoruz. Her şey yarım asırlık bu hasreti dindirmek için. Bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum."

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