Giresunspor'un yeni teknik direktörü Serhat Güller oldu

Trendyol 1. Lig'de 17. sırada yer alarak zor günler geçiren Giresunspor’da, ligin devre arasında Mehmet Birinci’den boşalan teknik direkörlük koltuğuna Serhat Güller getirildi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren yeşil beyazlılarda, Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Güller, bu sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı.

55 yaşındaki çalıştırıcı Serhat Güller, daha önce Afyonspor, Pendikspor, 2 kere İnegölspor, Altay, 2 kez Boluspor, Körfez FK, Bandırmaspor, Denizlispor ve Mersin İdman Yurdu gibi takımlarda teknik direktör olarak görev yaptı.