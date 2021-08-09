AA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, Panathinaikos takımından orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.