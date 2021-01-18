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Habertürk'ten Oray Eğin'in aktardığına göre ABD'de herkes diken üstünde. ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

Kongre yakınlarında dumanların yükselmeye başlamasının ardından yerleşkeye giriş çıkışlar durduruldu.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Demokrat Partili Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

WASHINGTON DC. İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongre binasına yakın bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Söz konusu olaya ilişkin Washington DC. itfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Kongre'ye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi.

Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Bu gelişmeler sonrasında Kongre binası ve çevresine giriş çıkışlara tekrar izin verildi.

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşecek Joe Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington DC.'de sıkı tedbirler alındığı ve yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız'ın "içeriden saldırı" ihtimaline karşı güvenlik taramasından geçirildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı. 5 kişi hayatını kaybetmişti.