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Girişimci kadın, evinde kurduğu "mini atölye" ile ailesinin geçimini sağlıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ailesinin geçimini sağlamak için evinin bir odasını atölyeye çeviren girişimci kadının yaptığı süs eşyaları, ilçe dışından da rağbet görüyor.

Girişimci kadın, evinde kurduğu
AA

Eşinden boşandıktan sonra 10 yaşındaki oğlu ile 70 yaşındaki annesine bakabilmek için harekete geçen 30 yaşındaki ev hanımı Seda Özertürk, 3 ay önce Kilis'te ahşap öğreticisi bir yakınından öğrendiği süsleme sanatını sosyal medyadan izlediği videolarla geliştirdi.

Özertürk, daha sonra Şarkışla'ya yerleşerek, bu işini daha da geliştirmek için Esentepe Mahallesi'ndeki evinin bir odasını mini atölyeye dönüştürdü.

Fotoğraf çerçevelerinden kokulu taş ve tespihe kadar birçok alanda hayal gücünü sanatına aktaran Özertürk'ün el emeği göz nuru ürünleri, kısa zamanda sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi gördü.

Telefondan da siparişler almaya başlayan Özertürk'ün ürettiği süs eşyaları, ilçe dışından da rağbet görüyor.

Özertürk, AA muhabirine, eşinden boşandıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak amacıyla bu işe başladığını söyledi.

Ailesine destek olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Özertürk, "Yaptığım işleri daha çok sosyal medya ve internette video izleyerek öğrendim ve kendimi geliştirdim. İşimi severek yapıyorum." dedi.

Özertürk, siparişini aldığı resimleri, hazırladığı ahşap kalıplara yerleştirerek özel boyalarla ölümsüzleştirdiğini vurguladı.

- Saç telinden tespih de yapıyor

Yaptığı ürünlerin ilçe dışından da rağbet gördüğüne dikkati çeken Özertürk, şunları kaydetti:

"Bu işe başlayalı 3 ay oldu, 60 tablo bitirdim. 25 tanesi şehir dışına, geri kalanı da ilçemizde satıldı. Kokulu taşlar, kahve yanı lokumluklar, sunumlar, çeşitli kedi bibloları ve çerçeveler ile epoksi tespihler de üretiyorum. Bu tespih, müşteriden alınan saç telinden yapılan bir üründür ve ömürlük bir hediyedir."

Bir resmi tablo haline getirebilmek için 3 gün uğraştığını anlatan Özertürk, "Resmi, özel bir dekupaj tutkalıyla yapıştırıyorum, rölyef pasta ile kabartmalarını veriyorum. Kabartmanın ardından da resimle bütünleşerek renk katıyorum." diye konuştu.

Özertürk, gücünün yettiği kadar ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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