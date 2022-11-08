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Girişimcilik ekosistemi GGH 2022’de geleceğe kanat açacak!

"Geleceğe kanat aç" sloganıyla 15'incisi düzenlenen Global Girşimcilik Haftası, 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’de 2008 yılından beri her kasım ayında 180 ülkeyle eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), Sivil toplum kuruluşlarından (STK) ve üniversitelerden oluşan 29 kurumun desteğiyle, bu yıl da Global Entrepreneurship Network’ün (GEN) bir parçası olarak çalışmalarını yürüten GEN Türkiye ile Habitat Derneği’nin genel koordinasyonunda düzenlenecek

Girişimcilik ekosistemi geleceğe kanat açıyor
Girişimcilik ekosistemi geleceğe kanat açıyor
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HABERTURK.COM

Global Girişimcilik Haftası (GGH), Washington DC’de, Kauffman Vakfı desteğiyle, tüm dünyada girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanmış Global Entrepreneurship Network (GEN) şemsiyesi altında yürütülüyor.

Başlangıçta ana amacı gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmek olan GGH; bugün gelinen noktada STK’lardan üniversitelere, girişimcilerden yatırımcılara, özel sektörden medya ve devlet kurumlarınrumu bir araya getiren bir platform olarak konumlanıyor. Bu yıl 15’incisi kutlanacak hafta boyunca düzenledikleri girişimcilik etkinliğiyle bu alandaki farkındalığı artırıyor.

'GİDEREK ARTAN SAYILAR VE ALINAN YATIRIMLAR GELİŞİMİN GÖSTERGESİ'

GGH 2022 özelinde değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, “Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gün geçtikçe büyüdüğüne ve bir girişimcilik kültürünün yerleşmeye başladığına şahit oluyoruz. Bugün gelinen noktada Türkiye’de çok sayıda başarılı girişim olduğu gibi VC’lerin, kurumsal VC’lerin, melek yatırım ve kitle fonlama platformlarının sayısı da giderek artıyor. Yurt dışından alınan yatırımlar bu kültürün daha da geliştiğinin en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor. GEN Türkiye olarak bizler de düzenlediğimiz çeşitli yarışma ve etkinliklerle girişimcilik ekosistemin gelişimine önemli katkı sağlıyoruz. Bunlardan biri olan Global Girişimcilik Haftası’na yoğun katılım beklerken, bu yıl girişimlere fikrinle, ekibinle, inovasyonunla, ‘geleceğe kanat aç’ diyoruz” şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ YILIN ÜLKESİ SEÇİLMEK'

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz da “Türkiye’de ilk kez 2008 yılında 6 ilde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlayan Global Girişimcilik Haftası bugün gelinen noktada tüm illerde yoğun ilgiyle kutlanıyor. Bu yapıyı demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımda tutmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Global Girişimcilik Haftası’nın ülkemizde başarıya ulaşmasının altında da bu dayanışma yatıyor. Global Girişimcilik Haftası kampanyası ile Türkiye, 2011 yılında bu haftayı kutlayan tüm ülkeler arasından ‘yılın ülkesi’ seçildi. Bu yıl da ‘geleceğe kanat aç’ sloganıyla gerçekleştireceğimiz çalışmalarla tüm ülkeler arasından ‘yılın ülkesi’ seçilmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGREYE ULUSALDA 60 ŞİRKET KATILDI

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, “Girişimciliğin Davos’u niteliğini taşıyan Global Girişimcilik Kongresi, her sene farklı bir ülkede düzenleniyor. Türkiye ekibi; Endeavor, Habitat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında bu kongrenin ev sahipliği için verdiği teklifle birçok güçlü aday ülke arasından sıyrılarak 2018 yılında kongreyi İstanbul’da düzenlemeye hak kazandı. Bu kongreye 7500’ün üzerinde katılımcı, ulusalda 60 şirket ve 50 STK katılım gösterdi. Hayalimiz bu yıl Global Girişimcilik Haftası’nda ortaya koyacağımız başarılı performansla Global Girişimcilik Kongresi’ne ülke olarak paydaşlarımızla birlikte bir kez daha ev sahipliği yapmak” dedi.

'ANADOLU'DA GİRİŞİMCİLİĞE İLGİ ÇOK YOĞUN'

GEN Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Coca Cola Company Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ise Global Girişimcilik Haftası’nda paydaş ve etkinlik sayısı artarken, GGH’ın Türkiye çapında daha geniş bir yapılanmaya ulaştığına vurgu yaparak, “Gelinen noktada Global Girişimcilik Haftası organik bir büyümeyle kendi kendini yürüten bir kampanya haline geldi. Öte yandan etkinliklerin kalitesinin de giderek arttığını ve özellikle Anadolu’da girişimciliğe karşı çok ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu noktada Global Girişimcilik Haftası’nı özellikle şehir şehir işleyerek yaymanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm illerdeki ekosistem oyuncuları ve paydaşlarımıza çağrıda bulunarak bu yıl hep birlikte ‘geleceğe kanat açalım’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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