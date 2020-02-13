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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye değer katan gençlere nitelikli hizmetler sunan onlarca ortak çalışmanın hayata geçirildiğini, imzalanan protokollerle süreçlerin hızlandığını, bu doğrultuda da talep ve ihtiyaçların alanında uzmanlaşmış isimlerin öncülüğünde ve ortak aklın ışığında karşılanmış olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerinde gençlere sunulan imkanların daha fazla nasıl geliştirilebileceğini, Türkiye'nin girişimci ekosistemini besleyecek ne gibi yeni uygulamalar başlatılabileceğini görüştüklerini, genç insan kaynağını nicel ve nitelik olarak desteklemek ve çalışma hayatına geçişi kolaylaştırmak için atılacak adımları masaya yatırdıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOBB'un gençlerin girişimcilik, staj ve mentorluk başlıkları kapsamında bir güç birliğine gitmesini uygun gördüklerini dile getiren Kasapoğlu, "İş birliği protokolü kapsamında Bakanlığımız, girişimcilik ve mentorluk girişimciliğin önemi konusunda eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini ve etkinliklerini yürütecek. İş dünyasının deneyimli yöneticilerinden mentor havuzunu oluşturacak ve mentorluk ile ilgili çalışmaları hayata geçirecek. Girişimcilik eğitim, faaliyet ve etkinlikleri için de gençlik merkezlerini, gençlik kamplarını ve genç ofisler ile öğrenci yurtlarını koordine edeceğiz. Girişimcilik konusunu gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında temel atölye ve programlarının bir parçası haline getireceğiz ve staj imkanlarını artırmak için de TOBB tarafından geliştirilecek yeni bir yazılım hayata geçireceğiz" dedi.

YAZILIM ÜZERİNDEN STAJ

Bakan Kasapoğlu, gençlerin staj başvurusu için gerekli akademik ve iletişim bilgileri ile staj taleplerinin geliştirilecek yazılım üzerinden toplanacağını ifade etti.

Taleplerin TOBB aracılığıyla firmalar tarafından aramaya açılacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Yazılımda, firmaların girdiği stajyer taleplerinin staj talepleri ile eşleştirilmesi, TOBB tarafından firmanın olur verdiği stajyerlerin verilerinin sisteme alınması ve stajyerlere duyurulması gibi modüller yer alacak. Bu şekilde teknolojinin imkanlarını da etkin bir şekilde kullanarak, hem gerekli iş alanlarını, staj taleplerini gerçek zamanlı bir şekilde görebileceğiz hem de iş kolları üzerinde varsa bir yoğunluğu tespit etme şansı yakalayacağız. Bu veriler, ileriki dönemde gençlerimize iş deneyimi kazandırılması amacına yönelik tedbirler almamıza imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, girişimci olmayı popüler hale getirdiklerini ve birçok değerli projeye öncülük ettiklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin ve milletin refahı, zenginliği için girişimciliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Girişimciler ne kadar güçlüyse, ekonomi de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Yeni fikirler, dünyayı değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor. İşte bu nedenle, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi misyon edindik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için birlikte çalışacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için çaba harcanması gerektiğini belirtti.