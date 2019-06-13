Tüm grup şirketlerini dahil olduğu bir dijital dönüşüm programını yürüten Yıldız Holding, açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı 'Office Days Programı'nın dördüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

19 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Office Days buluşmalarının, her girişimcinin 30 dakika boyunca yenilikçi ürün ve hizmetlerini Yıldız Holding Dijital Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili iş birimi yöneticilerine anlatacağı bir etkinliğe sahne olacağı açıklandı.

'REKABET AVANTAJI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Yıldız Holding Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin, "Office Days buluşmalarında, Yıldız Holding ile girişimci arasında nasıl bir iş birliği modeli geliştirebileceğimizi birlikte değerlendiriyoruz. Trend teknolojileri yenilikçi iş fikirleri ile harmanlayan girişimcilerimize mutfağımızı açıp birlikte rekabet avantajı oluşturma arzusundayız" dedi.

Adnan Metin, başvurularda görüntü işleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi çözümlere öncelik verdiklerini de belirtti.