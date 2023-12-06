Girişimler Slush'ta dünya sahnesinde

Etkinlikte start-uplar, global girişimcilik ekosisteminin ileri gelenleri ile buluşma ve iletişim kurma fırsatından da yararlandı. Slush içerisinde yapılan yan etkinlikte ise Yapı Kredi FRWRD start-upları, Yapı Kredi’nin kendi salonunda üçer dakikalık sunumlar gerçekleştirerek Slush’ın tüm katılımcılarına ve yatırımcılarına girişimlerini anlatma fırsatı buldu.

16 Ekim’de başlayan ve 24 Aralık’a kadar Estonya’da devam edecek olan Yapı Kredi FRWRD Global programı kapsamında girişimlere, Estonya ve Finlandiya’da kendilerini tanıtarak büyütme fırsatının yanı sıra, ağlarını genişletme ve global pazarlara açılma imkânı da sunuluyor. Yılın en kapsamlı içeriği ve güçlü partnerleriyle Yapı Kredi FRWRD Global’in Demo Günü ise 11 Aralık’ta Estonya’da gerçekleştirilecek.

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"GİRİŞİMCİLERE ULUSLARARASI ARENADA İLERLEME FIRSATI"

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine dünya çapında katkı sağlamaya odaklandıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, ‘‘Yapı Kredi FRWRD Global’e seçilmeye hak kazanan 10 yapay zekâ girişimini, dünyanın en önemli start-up ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Slush'a götürerek uluslararası arenada kendilerini gösterme fırsatı sunduk. Geleceği şekillendirecek projelere imza atan girişimcilerimize başarıya giden yolda önemli bağlantıları kurma ve mentorluk imkânları sağladığımız için oldukça mutluyuz. Yapı Kredi olarak hayata geçirdiğimiz bu program, inovasyona ve girişimciliğe olan inancımızın en somut örneklerinden biri. Girişimlerimizin, geleceğin teknolojilerini şekillendirme yolundaki heyecan verici yolculuklarında yanlarında olmaya aynı şevkle önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Yapı Kredi FRWRD Global programına katılan tüm girişimcilere başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi FRWRD Global’a seçilen girişimler:

TheClico Yazılım Bilişim ve Danışmanlık A.Ş: TheClico yapay zekâ destekli çözümleri ile tüm geri bildirimleri, çevrimiçi incelemeleri ve müşteri verilerini tek bir platformda otomatik olarak toplayarak; müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmeye olanak tanıyor.

Orbina Yazılım A.Ş: Yapay zekâ teknolojisi ile kelimelerle ifade edilen fikirlerin gerçekçi görüntülere ve sanatsal içeriklere dönüşmesini sağlayan bir yapay zekâ ajansı.

Testsuite Bilişim ve Danışmanlık A.Ş (RobotQA): Mobil uygulama kurulum süreçlerindeki hataları ve sorunları bulmak için kullanılan uygulama testinin, yapay zekâ destekli yazılımı sayesinde otomatik bir biçimde alınmasını sağlıyor.

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Mirai Endüstriyel Veri Çözümleri Yazılım A.Ş (Mirmanage): Endüstriyel makinelerden veri toplamak için yapay zekâ ve görüntü işleme tabanlı, ‘‘tak çalıştır’’ mantığında çalışan, her marka ve model cihazla uyumlu bir veri toplama hizmeti sunuyor.

Sweephy Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş: E-ticaret ve finans dikeyinde pazarlama ve satış verilerini kodsuz makine öğrenimine dayanan araçlarla analiz etme hizmeti sunuyor.⁠

Longstage İnternet Teknolojileri A.Ş: Yüksek grafik kalitesinde metaverse ortamında yapay zekâ botunun rehberliği ile kullanıcılara, kendi yaşam alanları oluşturma ve sanal varlık satışından gelir elde etme olanağı sağlıyor. Yapay zekâ, ‘’Kaşif’’ sistemi ile kullanıcı deneyimini artırıyor.

Metrica Araştırma Yazılım ve Danışmanlık Tic. A.Ş (Symetricx): Müşteri Deneyimi, Net Promoter Score, Müşteri Hizmetleri ve İletişim Merkezi Geliştirme projeleri ile ilgili operasyonel danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunan bir danışmanlık firması.

Weblog Lojistik Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş (Shipicons): Hatalı tedarik zinciri modellerini buluyor ve algoritma ve yapay zekâ destekli yazılımları ile önerilerde bulunuyor ve yeni tedarik zinciri modelleri oluşturuyor.

Ayvos Bilgi Teknolojileri A.Ş: Belirli amaçlar için önceden monte edilmiş kameraları akıllı hale getirmek için teknik altyapıya ihtiyaç duymadan, video analitiği ve görüntü işleme çözümleri sunan bir platform.

Kuasar Video Yazılım Teknoloji A.Ş: Firmaların daha fazla kitleye ulaşmasını sağlamak için kişiselleştirilmiş video çözümleri ve içerik üretilmesini, video yapay zekâ teknolojilerinden biri olan ‘‘video to text’’ teknolojisini kullanarak sağlıyor.